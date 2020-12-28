«تضامن الإسكندرية» تناقش دور لجان الحماية فى مكافحة عمل الأطفال

عقدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع مسئول منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمختصين بلجان الحماية من إدارات الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والأندية الاجتماعية والثقافية.تناول الاجتماع دور لجان الحماية في رصد جميع حالات انتهاكات حقوق الطفل في كل أماكن تواجده ومخاطبة المختصين لتجنبها، فضلًا عن التدخل الوقائي والعلاج اللازم لجميع حالات التعرض للخطر ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.وتعد محافظة الإسكندرية من المحافظات الخمس التي سيتم فيها تطبيق برنامج تدعيم الجمعيات العاملة في مكافحة عمل الأطفال والقائمين على العمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.