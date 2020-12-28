سبب اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول اختلاف الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين الكنائس الأرثوذكسية، 25 كانون الأول - ديسمبر، و7 كانون الثاني - يناير.وقال مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يختلف التقويم اليوليوسي المتبع في الشرق 13 يومًا عن التقويم الغريغوري المتبع في الغرب. لذلك فإذا عيد الغربيون الميلاد في 25 ديسمبر، يكون العيد في الشرق بتاريخ 7 يناير.وأضاف:"الكنيسة الأرثوذكسية كانت تتبع في جميع أعيادها التقويم اليوليوسي، في عام 1583 وجه بابا روما نداء إلى الكنيسة الأرثوذكسية طالبها فيه بتغيير تقويمها والاعتراف برئاسة روما، عقد آباء الكنيسة الأرثوذكسية مجمع عام 1583 ورفضوا كل مطالب روما".وتابع:"ثم في العام 1923 عقد اجتماع في القسطنطينية بدعوة من بطريركها آنذاك ملاتيوس الرابع (ميتاكساكيس)، وكان على برنامج عمله اقتراحات تغيير التقويم إضافة إلى تغيير طريقة الصوم وتقصير الصلوات وأمور أخرى مثل السماح للكهنة بلبس السترة وحلق اللحى".واكمل:"حضر هذا الاجتماع كل من كنائس صربيا ورومانيا واليونان وتغيبت عنه الإسكندرية وأورشليم وروسيا، أما بلغاريا فلم تكن قد وجهت إليها الدعوة، وعند انتهاء الاجتماع وافقت بعض الكنائس على اعتماد التقويم الغربي في الأعياد السيدية جميعها ( الميلاد وغيره ) ومنها كنائس قبرص واليونان وأنطاكية على أن يبقى عيد الفصح على التقويم الشرقي، مما خلق فوضى الأعياد في الكنيسة الأرثوذكسية، وأردف الوضع اليوم هو كالتالي: كنائس انطاكية، القسطنطينية، الاسكندرية، اليونان، قبرص، رومانيا، بولندا، وبلغاريا تتبع التقويم الغريغوري في تحديد الأعياد الثابتة. أما كنائس روسيا، اورشليم، صربيا، وأديار الجبل المقدس أثوس ودير القديسة كاترينا في سيناء فتعتمد التقويم اليوليوسي في تحديد هذه الأعياد"واستطرد:"أما الفصح والأعياد المتحركة التي تتبعه فيعيّدها كل العالم الأرثوذكسي بحسب التقويم اليوليوسي من الناحية العددية، أغلب الأرثوذكس هم أتباع التقويم اليوليوسي، أي حوالي السبعين%، وأكمل على ذلك فالكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في 7 كانون الثاني فتُعيّد الغطاس في 19 كانون الثاني، والكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في 25 كانون الأول فتُعيّد الغطاس في 6 كانون الثاني".واختتم:"الكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في يوم 7 كانون الثاني (يناير) تكون قرآت العيد للغروب والسحر وخدمة القداس الإلهي ليوم 25 كانون الأول (ديسمبر)، ذلك أنه بعد تعديل التقويم اليوليوسي إلى التقويم الغريغوري بإسقاط ثلاثة عشر يومُا أصبحت صلوات خدمة العيد بالتالي تقع في يوم 25 كانون الأول (ديسمبر). ذلك كما يُلاحظ في كتب الخدمة لبطريركية أورشليم".