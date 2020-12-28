نائب رئيس الوزراء الروسي: سيتم استكمال مشروع نورد ستريم 2 للغاز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التليفزيونية الحكومية إنه سيتم الانتهاء من خط الغاز نورد ستريم 2 الخاص بشركة جازبروم إلى أوروبا، وإن بناء خط الأنابيب لا يزال مستمرا.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نوفاك قال في المقابلة: "إنه مشروع تجاري، وهو في المقام الأول في مصلحة شركائنا الأجانب".ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 5 إلى 6 ملايين برميل في اليوم في عام 2021.وينخفض الطلب العالمي الآن على النفط بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل في اليوم عن مستويات ما قبل وباء كورونا.ونتيجة لذلك، قد يعود الطلب العالمي على النفط إلى مستوى ما قبل الفيروس بالفعل في العام المقبل.