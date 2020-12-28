انتهاء تصوير «سقراط ونبيلة» استعدادًا لعرضه في يناير المقبل

انتهى المخرج هشام الشافعي من تصوير الفيلم السينمائي الجديد "سقراط ونبيلة"، وهو من إنتاج شركة نيوبيكتشر، وتأليف عبدالفتاح كمال، وبطولة أشرف عبدالباقي، وأحمد فتحي، وشريف أبوهميلة، ومحمد فهيم، والراقصة دينا، وسامي مغاوري، ومحمد عبدالعظيم، والوجه الجديد ملك، والوجه الجديد فادي أشرف.وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود به الفنان أشرف عبدالباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.والفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة، و6 أكتوبر، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في شهر يناير المقبل.