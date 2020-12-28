كندا: إصابات كورونا تصل إلى 550 ألفا و582 والوفيات 14 ألفا و929

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 550 ألفا و582 إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 14 ألفا و929 حالة وفاة، بينما تعافى 461 ألفا و134 مريضا من كوفيد19-، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد مر حوالي 48 أسبوعا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.