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سياسي

نائب: توسيع نطاق مشروع تطوير القرى يوضح مدى اهتمام الرئيس بتطوير البنية التحتية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:59 م
النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني،
إسلام نصير
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أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، في بيانه الصحفي الذي ألقاه اليوم الإثنين، بقرار عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع نطاق تطوير قرى الريف المصري، لتشمل 1500 قرية كمرحلة أولي بدلًا من 1000 قرية وبتكلفة 500 مليار جنيه.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق أن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، في إطار خطة الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وثمن عضو مجلس النواب، في بيان له، بالتوجيهات والتكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية ببناء 350 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.

وأكد مهني علي سعادته البالغة بتلك الخطوات القوية والهامة من جانب السيد الرئيس في سبيل تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب توفير السكن المناسب والملائم لكافة أطياف طبقات أبناء الشعب المصري.

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