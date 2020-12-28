البابا فرنسيس يعلن سنة مخصّصة لـ«فرح الحب»

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أعلن قداسة البابا فرنسيس، اليوم، بعد صلاة التبشير الملائكي، سنة خاصة مخصصة لاكتشاف العائلة «فرح الحب» بعد خمس سنوات من صدور الإرشاد الرسولي "فرح الحب"، تبدأ في ١٩ مارس ٢٠٢١ وتنتهي ٢٦ يونيو ٢٠٢٢.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أكد قداسته أنها ستكون سنة تأمل وتعمُّق في محتويات هذه الوثيقة، وستوضع هذه التأملات في متناول الجماعات الكنسية والعائلات لمرافقتها في مسيرتها.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان: القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بالعيد في السابع من يناير المقبل.