رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يعلن سنة مخصّصة لـ«فرح الحب»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:41 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
طباعة
قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أعلن قداسة البابا فرنسيس، اليوم، بعد صلاة التبشير الملائكي، سنة خاصة مخصصة لاكتشاف العائلة «فرح الحب» بعد خمس سنوات من صدور الإرشاد الرسولي "فرح الحب"، تبدأ في ١٩ مارس ٢٠٢١ وتنتهي ٢٦ يونيو ٢٠٢٢.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أكد قداسته أنها ستكون سنة تأمل وتعمُّق في محتويات هذه الوثيقة، وستوضع هذه التأملات في متناول الجماعات الكنسية والعائلات لمرافقتها في مسيرتها.

واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان: القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بالعيد في السابع من يناير المقبل.

موضوعات متعلقة

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الصحة»: تحاليل جينية مستمرة للتأكد من عدم تحور كورونا

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

تفاصيل إجازة رأس السنة الميلادية 2021

خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 - 2021

الآن.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 ورابط المصرية للاتصالات

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
المستشار محمد عبد المولى يكتب: «سيادة مصر خط أحمر»
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
المزيد

الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية