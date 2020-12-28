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مصر

«حماية المستهلك» يبدأ استقبال الشكاوى «واتساب»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:23 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة جهاز حماية المستهلك رقم "واتساب" لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم 9999-7777-015، بهدف التيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهاز وتلقي شكواهم وسرعة حلها.

وأكد "المصيلحي"، في بيان، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس الجهاز، إن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا.

وأوضح حسام الدين، أن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg.

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو "أبل ستور".

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كل المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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