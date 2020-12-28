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الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:19 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "دمج ذوي الإحتياجات الخاصة بالمجتمع" تحدثت عزة القاضى عن مشاكل الدمج وكيفية التعامل معها ودور المجتمع الدولي والمؤسسات والأسرة وكيفية رعايتهم.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشائعات سبب من أسباب الجرائم الاجتماعية" أوضح أ.د النوبى عبدالراضي، الشائعات وخطورتها وكيفية علاج المشكلة، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "الظواهر الفلكية" وأوضحت د. إيمان فؤاد تعريف الظواهر الطبيعية وأمثلة عليها، بينما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الزراعة عند المصرى القديم" وتحدثت د. منال منارك عن تعبير الفنان المصري القديم عن موضوعات الزراعة بأدق تفاصيلها من خلال عرض بعض الصور للجدران المصرية القديمة التي تظهر المراحل المختلفة للأنشطة الزراعية كالبذر والحصاد ومراحل قياس الزراعة وتسجيل المحصول ونقله بعد حصاده، فضلًا عن عرض بعض الجدران المصرية القديمة بعض مواقف الحياة اليومية الطريفة للأنشطة الزراعية المختلفة.

قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه" وأوضحت سوسن محمد صالح مسئول إعلام صحي بمديرية الصحة بالأقصر، ومريم عبدالحميد عبدالكريم، ومروة فرج الله محمود التعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والتغذية السليمة وأنواعها والتباعد الاجتماعي، وذلك بمعهد الشافعى الابتدائى الأزهرى بالمنشاة العمارى، كما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أشهر الأدباء.. أحمد شوقي" تحدث سيد صدقي عن أشهر الأدباء منهم الشاعر أحمد شوقي ومفهوم الأجناس الأدبية والشعر العربي وتطوره والإسهامات الإبداعية، بجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي بعنوان "هيلن كيللر" سردها حسن رفاعي وتحدث عن رحلة علاجها وكيفية التخلص من الإعاقة السمعية والبصرية والنطق ومواقف من حياتها.

ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عمل "شجرة الكريسماس" نفذتها منى محمد على، وكذلك نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة فنون تشكيلية عمل "كارت معايدة بمناسبة العام الميلادى الجديد" نفذتها رشا عبدالحميد، بينما أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية رسم لطلائع المكتبة تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى إقامة قصر ثقافة حسن فتحي عرض مواهب من القرية وموهبة الغناء إيمان محمود العزب، بينما أعد بيت ثقافة الاقالتة عرض مسرح عرائس للأطفال نفذته سلوى جودة.

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