مقتل 4 أشخاص جراء هجمات منفصلة بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم الإثنين، مقتل 4 أشخاص على الأقل؛ إثر وقوع هجمات منفصلة في أنحاء مختلفة بالبلاد.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن كافل ريان، رئيس مجلس إقليم "خوست" شرقي البلاد، قوله إن انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق أدى إلى مقتل فرد من القوات الأمنية، وإصابة شخصين آخرين بجروح، من بينهما عضو في مجلس الإقليم.وفي هجوم آخر بإقليم "غازني" الواقع شرقي البلاد أيضا، لقى موظفان اثنان من مصلحة الضرائب الإقليمية مصرعهما؛ إثر إطلاق النار عليهما، وفقا لما صرح به أحمد خان سيرات، المتحدث باسم قائد شرطة غازني.وفي إقليم "فرح" بغرب أفغانستان، شنت حركة طالبان هجوما على مقر للشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم، راح ضحيته شرطي وأصيب 3 آخرون بجروح، حسب ما أعلنه المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم، محب الله محب.وقال محب الله إن الهجوم بدأ عندما أطلقت الشرطة الرصاص على انتحاري، إلا أن سيارته التي كانت محملة بالمتفجرات انفجرت، ثم قام مسلحون بعد ذلك بفتح النيران على قوات الأمن.وأشار إلى مقتل 4 متمردين من طالبان وإصابة 8 آخرين بجروح جراء الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين.