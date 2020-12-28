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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.8%

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الأحد، إلى 19 مليونًا و136 ألفًا و587 إصابة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات جراء كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا إلى 333 ألفا و140.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 16. 2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 1.7% على الفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ولاية ساوث كارولينا زيادة بنسبة 2.5% في الإصابات مقارنة بنفس الوقت، أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 296 ألفا و179.

وشهدت نيويورك أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الأربع وعشرين ساعة الماضية بوفاة 125 مريضًا.

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