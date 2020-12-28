السعودية: 11 حالة وفاة و119 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6196 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 362 ألفا و339 حالة.كما لفتت إلى تسجيل 174 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 353 ألفا و353.