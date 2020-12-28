رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: انتهاء أعمال إصلاح الفاصل الحديدى بكوبرى النيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:48 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح وصيانة الفاصل الحديدي في الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب بكوبري بني سويف العلوى على النيل، التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإصلاح الفاصل وشملت أعمال تسليح وتثبيت الفاصل وصب بمادة الجراوت الأسمنتية وتسوية السطح ودهان الفاصل، ومن المقرر أن يتم تشغيل الاتجاه بالكامل في غضون ساعات قليلة من اليوم بعد التأكد من جفاف الخرسانة الصب.

وكان المحافظ "فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي" قد وجه رئيس فرع الهيئة ببني سويف بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة إصلاح وصيانة الفاصل،لمنع احتمالية اتساع الفاصل، وتجنب إلحاق أضرار بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري في طريقها من الغرب إلى ناحية شرق النيل.

موضوعات متعلقة

الأرقام تحكى الإنجاز.. صندوق «تحيا مصر» يهزم «الكوارث» فى عام الجائحة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب