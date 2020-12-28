محافظ بنى سويف: انتهاء أعمال إصلاح الفاصل الحديدى بكوبرى النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح وصيانة الفاصل الحديدي في الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب بكوبري بني سويف العلوى على النيل، التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.وتابع المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإصلاح الفاصل وشملت أعمال تسليح وتثبيت الفاصل وصب بمادة الجراوت الأسمنتية وتسوية السطح ودهان الفاصل، ومن المقرر أن يتم تشغيل الاتجاه بالكامل في غضون ساعات قليلة من اليوم بعد التأكد من جفاف الخرسانة الصب.وكان المحافظ "فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي" قد وجه رئيس فرع الهيئة ببني سويف بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة إصلاح وصيانة الفاصل،لمنع احتمالية اتساع الفاصل، وتجنب إلحاق أضرار بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري في طريقها من الغرب إلى ناحية شرق النيل.