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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
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سياسي

برلمانية: «الطفل» وتعديل قانون الأحوال الشخصية على رأس أولوياتي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:09 م
النائبة شيماء حلاوه،
النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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صرحت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بأنها تعكف الفترة الحالية على تفنيد وفرز عدد من الملفات والقضايا المجتمعية الهامة من أجل وضعها بالأجندة التشريعية التي تنوي العمل عليها.

وأوضحت "حلاوه"، في بيان لها، أن من أهم تلك الملفات التي تعتزم فتحها بكل قوة هي المواد المتعلقة بالطفل في قانون "الأحوال الشخصية " مثل مواد الحضانة والرؤية وتنظيم المواد القانونية بهذا الشأن، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إلى أن اختيارها لذلك الملف وتحديدا تلك المواد يرجع إلى أن الطفل هو الضحية الأولى بل الوحيدة في أي خلافات تحدث بين الزوجين، حيث إنه يجب ألا نعتبر الطفل "مُكتسبًا أو حكرًا " لطرف ضد الآخر، بل يجب أن نراعي في المقام الأول وفوق أي اعتبار المصلحة العليا والفُضلى للطفل، وإبعاده عن أي صراعات قد تنشب بين الأبوين.

واختتمت حلاوة بيانها بأن الطفل يجب أن ينشأ في بيئة هادئة معتدلة، وأن يتم وضعه على خط الحياد بين الأبوين كي يكون شخصًا سويًا يستطيع أن يكون يومًا من الأيام ساعدًا من سواعد البناء والتنمية البشرية لا أن يكون قنبلة موقوتة أو فريسة للاضطرابات النفسية أو الجسمانية التي قد تدفعه وتدفعنا جميعا إلى نتائج لا تُحمد عُقباها.

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