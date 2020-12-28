حقيقة تحول مستشفى كفر الشيخ العام لـ «عزل كورونا»

كشف الدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن حقيقة ما يتم تداوله عن تحويل مستشفى كفر الشيخ العام لعزل بكامل طاقته للمصابين بفيروس كورونا المستجد.وأكد «حمد»، في تصريحات خاصة لـ«السدتور»: أنه «هذا الكلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، ما حدث هو تخصيص الطابق الرابع بالكامل بالمستشفي للعزل، أغلقنا قسمي عناية المخ والأعصاب والباطنة هناك، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن أنه تمت توسعة أقسام العزل في المستشفيات لاستيعاب الأعداد الزائدة خلال تلك الأيام».وأوضح أن هناك مستشفيات تم تحويلها للعزل بكامل طاقتها، مثل بلطيم المركزي وسيدي سالم المركزي وسيدي غازي المركزي وقلين المركزي، ولكن مستشفي كفر الشيخ العام ليس من ضمنها، ويستقبل كل المرضي ويعمل بطبيعته، لافتًا إلى أن «ما حدث هو توسعة قسم العزل به كغيره من المستشفيات».