محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

استهلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم الإثنين، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، بتهنئة فريق وأسرة مدرسة النيل المصرية فرع دمياط.وذلك لحصول المدرسة على المركز الأول بالمسابقة الدولية Full Award التى جاءت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطاني Connecting Classrooms Global Learning، حيث تسلمت رحاب صبري مديرة المدرسة شهادة تقدير نظرًا لما حققوه من بطولة مشرفة عكست قدرات الطالب المصرى معربة عن فخرها الشديد بطلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.وقامت الدكتورة منال عوض بتكريم دينا محمد على حسن الشرقاوى بإدارة وحدة المتغيرات المكانية، لحصولها على المركز الأول بتقدير ممتاز بالدورة المُنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت عنوان "استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى"، وكرمت المحافظ أيضًا اللاعبة يمنى أحمد رزق عبدالله لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ٥٧ كجم فى بطولة الجمهورية للشابات مواليد ٢٠٠٤٢٠٠٣ موسم ٢٠٢١٢٠٢٠.كما أهدت الدكتورة منال عوض شهادة تقدير إلى نورا خليفة مدير الشئون المالية بالوحدة، والتى انتقلت الى جوار ربها، حيث تسلمها اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، هذا وقد أشادت المحافظ بالجهود التى حققتها أ.مروة لتصبح فارسكور الأولى فى تحصيل الإيرادات والمتأخرات خلال الفترة الأخيرة.