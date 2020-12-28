رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:04 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
استهلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم الإثنين، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، بتهنئة فريق وأسرة مدرسة النيل المصرية فرع دمياط.

وذلك لحصول المدرسة على المركز الأول بالمسابقة الدولية Full Award التى جاءت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطاني Connecting Classrooms Global Learning، حيث تسلمت رحاب صبري مديرة المدرسة شهادة تقدير نظرًا لما حققوه من بطولة مشرفة عكست قدرات الطالب المصرى معربة عن فخرها الشديد بطلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقامت الدكتورة منال عوض بتكريم دينا محمد على حسن الشرقاوى بإدارة وحدة المتغيرات المكانية، لحصولها على المركز الأول بتقدير ممتاز بالدورة المُنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت عنوان "استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى"، وكرمت المحافظ أيضًا اللاعبة يمنى أحمد رزق عبدالله لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ٥٧ كجم فى بطولة الجمهورية للشابات مواليد ٢٠٠٤٢٠٠٣ موسم ٢٠٢١٢٠٢٠.

كما أهدت الدكتورة منال عوض شهادة تقدير إلى نورا خليفة مدير الشئون المالية بالوحدة، والتى انتقلت الى جوار ربها، حيث تسلمها اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، هذا وقد أشادت المحافظ بالجهود التى حققتها أ.مروة لتصبح فارسكور الأولى فى تحصيل الإيرادات والمتأخرات خلال الفترة الأخيرة.

موضوعات متعلقة

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الأرقام تحكى الإنجاز.. صندوق «تحيا مصر» يهزم «الكوارث» فى عام الجائحة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب