إندونيسيا تغلق حدودها أسبوعين بسبب السلالة الجديدة من كورونا

قررت إندونيسيا إغلاق حدودها مؤقتا أمام الأجانب لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يناير المقبل، على خلفية انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أجزاء من العالم.وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الإثنين: "سنغلق مؤقتا الحدود الإندونيسية، في الفترة من 1 إلى 14 يناير 2021، أمام الرعايا الأجانب من جميع البلدان"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).وأشارت إلى أن مسئولي وممثلي الدول الأجنبية رفيعي المستوى سيتم استثناؤهم من القرار نظرا للبروتوكولات الصحية الصارمة المتبعة أثناء الزيارات الرسمية.وأوضحت أنه يمكن السماح للمواطنين الأجانب الذين يصلون إلى إندونيسيا حتى يوم 31 ديسمبر الجاري بدخول البلاد إذا كانوا يحملون نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية، على أن يكونوا قد أجروا الاختبار قبل ما لا يزيد على 48 ساعة من موعد المغادرة، كما يتعين على الزوار إجراء اختبار "بي سي آر" آخر عند الوصول إلى إندونيسيا.وأضافت: "بعد هذا الاختبار سيطلب منهم الخضوع للعزل لمدة خمسة أيام، وإجراء اختبار (بي سي آر) آخر لاحقا"، متابعة: "إذا كانت النتائج كلها سلبية، فسيسمح للزوار بمواصلة رحلتهم".كما صرحت وزيرة الخارجية بأن جميع مواطني إندونيسيا الذين يرغبون في السفر إلى الخارج سيطلب منهم اتخاذ خطوات مماثلة لضمان صحة وسلامة الجميع.