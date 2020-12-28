جامعة القناة تنفذ 9 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى يناير

يستعد مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة قناة السويس- لتنفيذ خطته التدريبية لشهر يناير للعام ٢٠٢١.وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، أهمية التدريب في توافر كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليًا وعالميًا، مشيرًا للجمع بين التدريب وجهًا لوجه والتدريب عن بعد، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية أن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللجهاز الإداري؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية.وقالت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، إن الخطة التدريبية للمركز لشهر يناير للعام ٢٠٢١ تضم تسعة برامج تدريبية متميزة هي:نظم الامتحانات وتقويم الطلاب في الجامعة يومي ٩، ١٠ يناير وتقام أونلاين مستهدفة مدرس مساعد، ودورة منهجية البحث العلمي يومي ١١، ١٢ يناير القادم وتنفذ أونلاين وتستهدف معيد ومدرس مساعد.دورة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد، يومي١٣، ١٤ يناير القادم بمقر المركز.ودورة مهارات العرض والتقديم الفعال يومي ١٦، ١٧ يناير ٢٠٢١ بمقر المركز وتستهدف معيد، ودورة استخدام التكنولوجيا في التدريس ( أونلاين )وتستهدف معيد يومي ١٨، ١٩ يناير.ودورة التدريس المصغر يومي ٢٠، ٢١ يناير وتستهدف معيد وتعقد بمقر المركز، ودورة تنظيم المؤتمرات العلمية تقام أونلاين يومي ٢٠، ٢١ يناير وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد، ودورة التحليل الإحصائي للبيانات أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥ يناير ( أونلاين ) وتستهدف جميع الفئات.ودورة أساسيات الجودة في العملية التعليمية وتنفذ يومي ٢٧، ٢٨ يناير القادم ( أونلاين )، مستهدفة مدرس وأستاذ مساعد.وتابعت الدكتورة عفاف عطية إنه تم تحديد ضوابط المشاركة والالتحاق بالدورات كالتالي يتم التسجيل وتسديد الرسوم قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك في مقر مركز تنمية الموارد البشرية (لا يوجد أي تسجيل إلكتروني) ولا يُعترف بأى تسجيل بدون تسديد الرسوم، يجب مراعاة تسجيل البيانات بدقة متناهية لاستخراج شهادة صحيحة سيتم غلق التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين في كل برنامج، في حال إلغاء البرنامج التدريبى لأى سبب، سيتم إبلاغ المشتركين من خلال رسالة واتساب.وأضافت أنه يجب قيام الراغبين في المشاركة بالدورات الأون لاين، بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعدادًا للتدريب من خلاله.وتابعت يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة ١٠٠% وفى الموعد المحدد للبرنامج، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية وذلك خلال موعد البرنامج الرسمي وسيتم تقييم البرنامج التدريبى وأداء المدرب من وجهة نظر المشاركين، كما سيتم إجراء اختبار تحصيل معرفى للسادة المشاركين كشرط لاجتياز البرنامج البريد الإلكتروني الذى سيقوم المشارك بتسجيله في استمارة التسجيل هو الذى ستتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيمز للبرنامج التدريبى، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج.ويجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة.ينوه المركز إلى أن جميع برامج مركز FLDC تعتبر برامج أساسية. علما بأن الحجز بمقر مركز تنمية الموارد البشرية يبدأ يوم الأحد الموافق ٣ يناير ٢٠٢١.