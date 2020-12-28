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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن 931 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:29 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتماثل 1511 حالة للشفاء، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن إجمالي عدد الحالات الكلي بلغ 592528، وعدد الوفيات 12791، في عموم العراق منذ بدء انتشار الوباء بها.

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