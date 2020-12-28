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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تفرض تدابير احترازية جديدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:44 م
جريدة الدستور
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أعلنت الحكومة النيجيرية عن فرض سلسلة من التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من تفشي جائحة كورونا مع زيادة سرعة انتشار الفيروس في عدة دول بالعالم.

وقال رئيس فريق العمل الرئاسي في نيجيريا، باس مصطفى، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن من بين التدابير الاحترازية الجديدة إغلاق المدارس حتى يوم 18 يناير المقبل، بناء على نصيحة من وزارة التعليم الفيدرالية كجزء من تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، وتمكين تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية أعادت فرض بعض القيود مجددا مع انضمام نيجيريا إلى قائمة الدول التي تعاني من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأعلن رئيس فريق العمل الرئاسي الإغلاق الفوري لجميع الحانات والنوادي الليلية والمطاعم في جميع أنحاء البلاد لمدة خمسة أسابيع، واقتصار الاحتفالات غير الرسمية والرسمية، بما في ذلك حفلات الزفاف والمؤتمرات والحفلات المكتبية والحفلات الموسيقية والندوات والأنشطة الرياضية وأحداث نهاية العام (رأس السنة)، على ما لا يزيد عن 50 شخصا، كما نصح بتفعيل العمل عن بُعد للموظفين الحكوميين الذين تسمح وظائفهم بذلك.

وشهدت دول أوروبية وأخرى بأنحاء العالم ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) بعد نجاحها في إبطاء تفشي الفيروس في وقت مبكر من العام الجاري، حيث أعلنت زيادة تفشي الإصابات في الموجة الثانية مقارنة بما كان عليه الحال خلال الموجة الأولى.

وتعد إنجلترا والبرتغال والمجر من أوائل الدول التي دخلت في حالة إغلاق للمرة الثانية مع انتشار موجة العدوى الجديدة.

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