قصة لقاء لوجينا صلاح بـ«ماما ماجي» الذي غيّر نظرتها للحياة

قصة لقاء لوجينا صلاح بـ"ماما ماجي"

من هي لوجينا صلاح؟

من هي ماما ماجي؟

نشرت أول مذيعة مصابة بالبهاق، لوجينا صلاح، صورة تجمعها بالسيدة ماجدة، الشهيرة بـ"ماما ماجي"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.وروت لوجينا صلاح، قصة لقاء جمعها بماما ماجي، وكيف غيرت نظرتها إلى الحياة، قائلة: "نظرتي للسلام اتغيرت تماما لما قابلت ماما ماجي، فهي كرست حياتها لمساعدة آلاف الأطفال في مصر ومنحتهم فرصة التعليم والصحة وأنهم يعيشوا حياة آدمية، واترشحت لجوايز كتيرة قوي زي نوبل للسلام".ووجهت لوجينا حديثها لجمهورها، بعد هذا اللقاء المهم: "عرفت أن السلام الداخلي من أهم الحاجات عشان نعيش حياة سوية، فعلا اتبسطت جدا لما قابلتها مثال جميل للسلام ونشر الحب، بحب جدا الشخص اللي عايش مش بيفكر إزاي غيره عايش على قد ما بيفكر ازاي يطور من نفسه ويساعد غيره مش مهتم مين لبس إيه ومين عمل إيه".وعن ماما ماجي، وصفتها بـ"مثال يحتذي بيه ومثال مشرف لدينها، ناس كتير دلوقتي عاملة قاضي على غيرها وبتدي نفسها الحق انها تنتقد غيرها من منطلق أنا كدة بدعي للفضيلة بس اللي بيدعو لحاجة حلوة لازم يبقي طريقته أحلى علشان اللي قدامه ياخد بالنصيحة"، مشيرة إلى أن الجميع لديه عيوب فالأفضل هو التركيز فى عيوبنا ومحاولة تغييرها، بدلا من محاولة التركيز فى عيوب الغير، واختتمت حديثها برسالة قوية لمتابعيها: "ركزوا في حياتكوا وطوروا من نفسكم".هي أول مذيعة مصابة بالبهاق، سبق وعملت في أحد البنوك المصرية لفترة، ولكنها لم تشأ استكمال حياتها فى تلك المهنة، وسرعان ما سافرت أمريكا لدراسة أساليب المكياج المختلفة وطرق التجميل، وعادت لمصر للعمل بمجالي التجميل والموضة، واثقة فى ذاتها، وتاركة جميع أشكال التنمر خلف ظهرها، لتصبح علامة بارزة فى مجال التجميل بمصر، ومن ثم التحقت بالإعلام لتكون أول مذيعة مصابة بالبهاق.هى السيدة ماجدة جبران التى تشتهر بـ"ماما ماجي"، "الأم تيريزا"، وهي ولدت عام 1969، في حي فقير بالقاهرة، لوالد فيزيائي معروف، وأنهت دراستها الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في عام 1989، ومن ثم خاضت تجربة التدريس كاستاذة بالجامعة في مجال علوم الكمبيوتر، واتجهت لرعاية وخدمة الفقراء من بلدها، ومن ثم اتجهت الأم تيريزا، في عام 1985، إلى تأسيس جمعية "Stephan's children" الخيرية، والتى وجهت كل خدماتها إلى الأطفال المهمشين فى قرى الصعيد الفقيرة، وررشحت ماما ماجي عدة مرات لنيل جائزة نوبل، وفي كل مرة كانت ترفض الحديث عن عملها ومجهودها، كما كرمها الرئيس السيسي، العام الماضي، في احتفالية الأم المثالية.