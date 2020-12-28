«شعبة الذهب»: تكلفة الدمغ بالباركود 1.5 جنيه للجرام يتحملها المستهلك

قال رفيق عباس، عضو شعبة المشغولات والمعادن الثمينة بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق مشروع الدمغ بالباركود سيمنع التقليد في الدمغ بالطرق التقليدية القديمة التي تسهل بأي حال من الأحوال التلاعب والغش، ما يقلل هذه الممارسات الضارة التي تضر بأسواق الذهب.وأضاف عباس، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أكثر دول العالم إنتاجا للذهب تتمثل في إيطاليا وتركيا والهند ودبي، مشيرا إلى أن دولة مثل إنجلترا يصل إنتاجها والدمغ بالليزر سنويا لنحو 12 طنا، لافتا إلى أن مصر كانت في أوقات سابقة تصل إنتاجيتها للذهب والدمغ سنويا قرابة 300 طن، وتراجعت حاليا إلى دمغ نحو 60 طنًا سنويًا.وتابع أن الدمغ بالليزر والتكويد ومحاسبة التاجر على دمغ كل جرام بقيمة تصل لنحو جنيه ونصف يتحمله المستهلك.وقال إن دور مصلحة الدمغة والموازيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية هو الرقابة والتفتيش على التجار، للتأكد من المواصفات والأوزان والدمغ بالليزر خلال الفترة المقبلة، وهو نوع من التطوير والتحديث في مشروع الرقمنة والمشغولات الذهبية.