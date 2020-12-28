تعلن بعده اشتراطات البناء.. انطلاق اجتماع «العليا للتخطيط العمرانى»

بدأ قبل قليل اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة يتصدرها مناقشة الشكل النهائي للاشتراطات البنائية الجديدة.ومن المتوقع أن يعتمد المجلس، الاشتراطات النهائية الجديدة لتنظيم أعمال البناء في المدن المصرية القائمة، بعد مراجعتها مرات عديدة وإدراج العديد من التعديلات لصياغتها بالشكل النهائي المقرر إعلانه اليوم.ومن المرتقب أيضًا أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا تليفزيونيًا لإعلان ما توصلت إليه اللجنة من اشتراطات نهائية للبناء وكيفية استخراج رخص البناء، وفق المنظومة الجديدة.وكشف الدكتور علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لـ"الدستور"، عن أن صياغة الاشتراطات الجديدة تم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخبراء التخطيط من جامعات الإسكندرية وعين شمس وكلية التخطيط بجامعة القاهرة، إلى جانب المتخصصين من خبراء هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.وأوضح "عبدالفتاح"، أن الاشتراطات التي ستخرج ستكون بمثابة مسودة ستسير عليها اللجان التي ستصيغ الاشتراطات في كل محافظة، والتي ستضم ممثلين من كليات الهندسة في كل محافظة.