«التموين»: دمغ 60 طن ذهب سنويًا.. وقانون لزيادة الإيرادات 10 أضعاف

قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المصلحة تدمغ قوم سنويا بين 50 و60 طنًا من المغشولات الذهبية والمعادن الثمينة، و30 طنًا من المشغولات الفضية، وهو عدد محدود مقارنة بالدمغ بالليزر، الذي سيسهم في زيادة الدمغ مع تطبيق الباركود على المشغولات الذهبية إلى 4 أضعاف.وأكد منتصر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر بدلًا من الطرق التقليدية يمنع التلاعب في دمغ الذهب، لافتًا إلى أن كل قطعة ومشغولة ذهبية سيظهر عليها الباركود الذي يحدد أنها معادن أصلية وغير مقلدة مع فحص تحديد العيار، إضافة إلى أن هذا المشروع سيعمل أيضًا على انتعاش حركة سوق المشغولات الذهبية بالمصلحة يوميًا، مضيفًا، أن دمغ المشغولات بالليزر يصعب تقليده ويلزم المنتجين بدمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.وقال، إن هناك مشروع قانون لتعظيم العائد وزيادة الرسوم ودمغ المشغولات الذهبية والفضية جار مناقشته ومراجعته من مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب، ومتوقع أن يرفع إيرادات المصلحة 10 أضعاف.