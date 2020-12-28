انطلاق التحضيرات الأولية لمسلسل عمرو دياب «المسيرة»

يستعد النجم عمرو دياب للدخول في تجربته التمثيلية الجديدة "المسيرة"، التي تتناول قصة حياته بشكل تفصيلي خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.وعلمت "الدستور" أن صناع العمل قد انطلقوا في التحضيرات الأولية للعمل، وذلك بعمل الديكورات الخاصة بحلقاته الأولى، والتي ستبدأ من فترة الثمانينات، وسيتم بناء ديكور لمنزل الهضبة وعدد من الاستديوهات الغنائية التي تواجد فيها في المراحل الأولى لنضجه الفني.وتصل حلقات المسلسل إلى 15 حلقة تبدأ خطوطها بمجيء الهضبة إلى قاهرة المعز عام 1982، وسعيه وراء حلمه الغنائي، مرورًا برحلته الغنائية والسينمائية وجولاته الأوروبية والجوائز التي حصدها خلال مشواره الفنى، فضلًا عن حفلاته في القاهرة التي تعد من أضخم الحفلات فى الشرق الأوسط والعالم العربي.