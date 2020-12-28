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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانى: متابعة السيسى لتطوير 1381 قرية يضمن نجاح «حياة كريمة»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:27 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف 50 مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.

وقال "عبدالحميد"، في بيان اليوم، إن تأكيد الرئيس متابعته شخصيًا لخطوات تنفيذ تطوير 1381 قرية أكبر ضمانة لنجاح هذه المبادرة التاريخية، مثمنًا ماكتبه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حول تحقيق تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا، وتوجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية.

وطالب النائب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تنفيذ هذا التوجه الرئاسي المهم، الذي يؤكد للرأي العام المصري الحرص الكبير من الرئيس على إحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل القرى المصرية، لتتحول إلى قرى اقتصادية ومنتجة.

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