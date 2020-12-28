مطرانية المنيا للكاثوليك تُعلق الأنشطة وتختصر وقت القداسات

أصدرت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، بيانًا منذ قليل، بيان إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك فيما يخص الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.وقالت الايبارشية، إنه سيتم إتمام طقوس القداس الإلهي ولكن في أسرع وقت ممكن، ليختصر الوقت قدر الإمكان، وكذلك كافة قداسات الأحد، مع منع الداخلين بدون كمامات إلى الكنيسة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والمسافات بين المصلين.يأتي ذلك بجانب انصراف المصلين بعد القداس، ومنع أي تجمعات، والاكتفاء بالانحناء في السلام بدلًا من تقبيل الأيدي، وتعليق الأنشطة الكنسية، وإلغاء احتفالات رأس السنة والاكتفاء بالقداس الإلهي.