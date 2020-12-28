الزيادة لـ1500 قرية.. رحلة الرئيس لتحسين حياة البسطاء تحكيها الأرقام

واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية الضخمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد عام واحد فقط من توليه الحكم؛ من أجل إعانة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وتوفير الحد الأدنى من الحياة الآمنة لهم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي بذلت جهدًا ضخمًا في ذلك البرنامج.هو برنامج «حياة كريمة»، الذي يزيد ويتوسع في خدماته كل عام، حتى يشمل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ أكبر عدد من الخدمات للفقراء، والذي خرج من إطار إعانة الفقراء ماديًا إلى أكبر من ذلك؛ ليشمل توفير منازل آمنة تتوافر فيها كل عناصر الحياة الكريمة لهم.واتساقًا مع ذلك، وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري الذي أطلقه منذ أيام، لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع.لم تكن تلك الأرقام هى النجاحات الوحيدة التي حققها مشروع «حياة كريمة» منذ انطلاقه، فمسيرته تصل إلى عامين من العطاء والجهد من أجل تطوير القرى وتوفير الحياة الآمنة لمن هم تحت خط الفقر في المحافظات والأقاليم وتحديدًا الصعيد.ويرصد «الدستور» أبرز نجاحات المشروع بالأرقام في التقرير التالي.في عام 2019 كان الظهور والاطلاق الأول لبرنامج حياة كريمة، على يد الرئيس السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة فى القرى.كما تم تخصيص 13 مليار جنيه للمشروع من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجًا في برنامج حياة كريمة بمرحلتيه الأولى والثانية لتطوير القرى بواقع 3.5 مليار للمرحلة الأولى و9.5 مليار للمرحلة الثانية اللاتي تم الانتهاء منهم وتبدأ المرحلة الثالثة حاليًا.بدأ هذا المشروع في 2019 على أن ينتهي في 2024 أي لمدة خمس سنوات كافية لرفع وتطوير 1000، وبلغت القرى التي تم تطويرها 400 قرية وتم توسيع المشروع حاليًا إلى 1500 قرية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وجرى اختيار القرى بناء على بيانات الإحصاء التي تؤكد وصول نسبة الفقر بها إلى 91% وتتدرج قائمة الألف قرية حتى تصل نسبة الفقر إلى 55%، ويسكن تلك القرى 2.8 مليون أسرة مستفيدون من البرنامج، وتم التنفيذ على مرحلتين إلى الآن.شملت المرحلة الأولى 143 قرية بموجب 388 ألف أسرة ونحو مليون و700 ألف مواطن وهم عدد سكان تلك القرى، وتوزعت تلك القرى على 11 محافظة، منها 10 قرى في الوجه البحري، 8 في محافظة البحيرة وقرية في الدقهلية وقرية في القليوبية و5 في مرسى مطروح و128 قرية الباقية موزعة على محافظات (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد).وحصل 200 ألف مواطن في تلك القرى بشكل عام خلال المرحتلين على خدمات متنوعة من قبل وزارة التضامن، بعيدة عن تطوير القرى ذاتها، فتم الكشف على 111 ألف مواطن على يد 264 قافلة طبية موزعين على مختلف التخصصات، وتم إجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون.ووزع 600 جهاز تعويضي، إلى جانب توزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية، ورفع كفاءة 21 ألف منزل يسكنها 21 ألف أسرة.وجاءت المرحلة الثانية بموجب تطوير 257 قرية موزعة على 14 محافظة، منها محافظة واحدة فقط في الوجه البحري وهى؛ محافظة البحيرة وبها 17 قرية، ظهرت محافظة الإسماعيلية بقريتين في القنطرة، وظهرت في المرحلة الثانية قرية في البحر الأحمر في الكيلو 85 في طريق سفاجا قنا.وتعادل تلك القرى 300 ألف أسرة استفادوا من التطوير، وكذلك من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في قرى المرحلتين الأولى والثانية، وبمساهمة من 23 جمعية أهلية تابع لوزارة التضامن، وهناك 26 جمعية أهلية تقدمت بطلبات لمشاركة التضامن في تنفيذ تدخلاتها في قرى المراحل الحالية.