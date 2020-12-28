هيئة كبار العلماء بالأزهر في 2020.. حصن المسلمين ودرع للأمة

واصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر في عام 2020 جهودها الملموسة في تجديد الخطاب الديني كونها ‏الحصن الحصين للمسلمين يركنون إليه في النوازل، من خلال ما أظهرته الجائحة التي ما زالت بين ‏ظهورنا إلى الآن، وهو ما يؤكد أن أكبر مرجعية فقهية في الأزهر، تمتد اهتماماتها من الجانب ‏الدعوي إلى الجانب المجتمعي والإنساني والعلمي‎.‎• ‎تعامل هيئة كبار العلماء مع وباء كورونا وإعمال فقه النوازلنظرًا لما حل بالبشرية من وباء يقضي بعدم اجتماع الناس حتى في عباداتهم، وتخفيفًا على الناس ‏في أمور دينهم؛ أفتت هيئة كبار العلماء بإعمال فقه النوازل، فأصدرت بيانها الأول بتاريخ ‏‏15/3/2020م، والذي نص على "جواز إيقاف الجُمَعِ والجماعات"؛ خوفًا من تفشي الفيروس ‏وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، وجاء ذلك انطلاقًا من دورها الديني في حفظ مقاصد الشريعة ‏بما لا يمس بثوابت الدين، وإتمامًا لدورها الوطني والمجتمعي في مساندة الدولة في استكمال ‏الإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي فيروس كورونا‎.‎الحالة الروحية التي تستجديها أيام رمضان الذي حل على المسلمين هذا العام بهيئة تُدمي القلوب، ‏نظرًا لتعطل بعض طقوسه وحبس عاداته، جعلت من مروجي الشائعات يلعبون على أوتار ‏العاطفة لدي المسلمين في دعوة لخلع رداء الوقاية واجتماع الناس في المساجد بقصد الدعاء، ‏وهو ما يُحمل الدولة مزيدًا من الأعباء في التصدي لهذه الجائحة، فقطعت هيئة كبار العلماء ‏بحسها الوطني وواجبها الشرعي الطريق على هؤلاء من خلال بيانها الثاني بتاريخ ‏‏4/4/2020م، في دعوة صريحة من رجال لا تتشابه مع غيرتهم على دين الله غيرة أخرى، ‏ونادوا في الناس أن احتكام الشرع في هذا الأمر مرده إلى الأطباء، والذين حذروا من اجتماع ‏الناس في مثل هذه الظروف، وأن الانصياع لرأي الطب هو واجب شرعي وكل من يستمع لهذه ‏الدعوات المضللة آثم شرعًا، وحتى تغلق طريق الفتنة أمام كل من يحاول أن يستخدم مشاعر ‏المسلمين للعبث بحياتهم؛ أصدرت الهيئة بيانها الثالث بتاريخ 552020م بشأن صلاة العيد في ‏البيوت، وكيفية أدائها على الوجه الصحيح في ضوء استمرار انتشار فيروس كورونا‎.‎واختتمت الهيئة العام ببيان فصل لا لبس فيه، يحمل كل ما يحتاجه المستفتي في أمور دينه مع ‏اشتداد ما يسمى بالموجة الثانية من وباء كورونا، بعدما أشارت التقارير إلى أن الخطر الحقيقي ‏للفيروس هو في سرعة انتشاره، مؤكدة أنه يجب شرعًا التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية التي ‏حددتها الجهات المختصة، موضحة أن التباعد بين المُصلّين في الجماعات وأثناء الاستماع إلى ‏خطبة الجمعة لا يؤثر في صحة الصلاة، كما أن استعمال المواد الكحولية المعدة للتطهير والتعقيم ‏طاهرة حلال بل واجب في مثل هذه الظروف، مشددة على ضرورة تجنب الاجتماع للأفراح أو ‏التعازي، وأن التهنئة أو التعزية بالهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي تجزئ شرعًا، لتغلق ‏الباب أمام مفاسد كثيرة لا يحمد عقباها.‏• ‎الإنتاج العلمي لهيئة كبار العلماء‎أكثر من ثمانية وخمسين كتابًا ومئتين وخمسين بحثًا، تروي الظمأ الفكري والعطش الثقافي ‏بمنهج أزهري منضبط، أعدتها وأشرفت عليها هيئة كبار العلماء، تضع حلولًا لمشاكل الناس ‏وتتلاقى مع احتياجات المجتمع، فتقوى ركيزته الفكرية في مواجهة كل التحديات الفكرية المنحرفة ‏التي تحاول أن تَعصف بعقول الناس وتشتت أفكارهم، كما أنها عونًا للباحثين ترشدهم في البحث ‏في قضايا العصر بشكل يضمن وجود ميراث فكري منضبط‎.‎واستكمالًا للجهود العلمية لهيئة كبار العلماء في تجديد الخطاب الديني، قامت الهيئة بإعداد كتاب ‏يجمع أبحاث مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، تيسيرًا على الباحثين والدارسين ‏في القضايا التي تَوافق عليها علماء العصر بما لا يخالف تراث الأمة‎.‎‎ ‎• الأنشطة العلميةالإعداد والتجهيز للدورة العلمية للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، وهي ‏دورة علمية بدأت في التاسع من فبراير 2020م واستمرت فعاليتها لمدة ثلاثة أشهر، لعدد 371 ‏من أعضاء هيئة التدريس المعاونة، حاضر فيها أعضاء هيئة كبار العلماء وتناولت أهم القضايا ‏التي تطرأ على المجتمع وكيفية بيان الحكم الشرعي لها، وتأهيل الدارسين للاستعانة بفقه ‏النوازل نظرًا لحاجة الناس وما تتطلبه الضرورة الشرعية‎.‎تشكيل لجنة من كبار علماء التفسير وعلوم القرآن لوضع تفسير الأزهر للقرآن الكريم، مع البدء ‏في العمل الرسمي في مشروع "الشبهات"، واستكمال مشروع تراجم علماء الهيئة وتوثيق آرائهم ‏في كل القضايا المعاصرة‎.‎• مشروع قانون "الأحوال الشخصية" ‎القضايا الاجتماعية والعصرية هي محور اهتمام هيئة كبار العام، حيث ناقشت في عام 2020 ‏قانون الأحوال الشخصية، لتضع بين يدي الجهات المعنية مشروعًا لقانون متوازن، يراعي حاجة ‏الناس بما لا يمس ثوابت الدين‎.‎• مسابقة الأزهر العالمية للبحوثامتدادًا لمؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"؛ دشنت هيئة كبار العلماء "مسابقة ‏الأزهر العالمية للبحوث العلمية"، وهي مسابقة عالمية للوقوف على أبحاث تتسم بالأصالة والعمق ‏تكون مرجعًا في المسائل المستجدة، وبعث روح التجديد المنضبط كنوع من إثراء حركة ‏الاجتهاد، بما يضمن توسيع المشاركة والتمثيل لعلماء وباحثي الأمة في مشارق الأرض ‏ومغاربها، وكآلية لتحقيق التكامل المعرفي من خلال تنوع مصادر البحث التي تشملها المسابقة، ‏والتأكيد على مرونة الشريعة وصلاحيتها لتلبية حاجات العصر.‏