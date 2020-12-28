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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي يعلن عدم السماح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:46 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على ضرورة عدم السماح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشددًا على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكدًا: "لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية".

ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أضاف الكاظمي أن المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة، مضيفًا: نحن الآن على مفترق طرق ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا.

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