البورصة تربح 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:01 م
اكرم عمرانطباعة
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية على غالبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10658 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.74%، ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 4105 نقاط.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 1.77%، ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 1.62%، ليغلق عند مستوى 2985 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10658 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.74%، ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 4105 نقاط.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 1.77%، ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 1.62%، ليغلق عند مستوى 2985 نقطة.