مواعيد عمل معامل وزارة الصحة والإجازات الرسمية

عقب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ألغت وزارة الصحة والسكان كافة الإجازات للعاملين في المستشفيات للعمل على مواجهة الفيروس بشكل مكثف حيث تعمل معامل الوزارة بشكل يومي منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا ماعدا الجمعة من كل أسبوع حيث تم تخصيص 23 معاملا على مستوى الجمهورية لإصدار تحليل Pcr للمسافرين للخارج إلى جانب المعامل الرئيسية بالقاهرة وذلك استعدادا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة تزيد عن 70% عن الفيروس في موجته الأولى.





كيفية استفسار المواطنين عن فيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعرض كافة أسئلتهم والرد عليها من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 105 و 15335 إرسال رسالة عبر الواتس آب على 015531051505 وأيضا من خلال تطبيق صحة مصر عبر الهاتف المحمول لمعرفة طريقة العزل المنزلي و بروتوكول العلاج اللازم في حالة الإصابة بفيروس كورونا في الدرجتين البسيطة والعادية.





الأوراق المطلوبة لإجراء فحص الحمض النووي pcr

تجري وزارة الصحة والسكان فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا من خلال المعامل المركزية الوزارة حيث يبحث الكثير عبر المنصات الإلكتروني عن مواعيد عمل معامل وزارة الصحة والإجازات الرسمية والأوراق المطلوبة للفحص وهي:-





بطاقة الرقم القومي





أصل جواز السفر





2 صورة شخصية





الحجز المسبق لإجراء التحاليل الطبية





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