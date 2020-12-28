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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الأضعف أولا».. شعار حملة التطعيم بلقاح كورونا في النمسا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:26 م
جريدة الدستور
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن حملة التطعيم بلقاح كورونا والتي بدأت أمس تجرى حاليا تحت شعار "الأضعف أولا".

وقال المستشار النمساوي في تصريحات اليوم الاثنين، إنه سيتوفر تدريجيا عدد متزايد من الجرعات المتاحة من اللقاح لتغطية أغلب السكان بحلول نهاية العام المقبل مشيرا إلى أن أهم ركائز استراتيجية التطعيم هي الطوعية والمجانية، حيث لن يتم إجبار أحد على تلقي اللقاح ولن يكون اللقاح بمقابل مادي.

من جانبه، قال الدكتور ماركوس مولر عميد كلية الطب بجامعة فيينا في تصريحات اليوم إن حملة التطعيم ضد كورونا تضمن أن "يتم الاعتناء بالأضعف قبل كل شيء"، وأكد مولر أن اللقاح آمن جدا وفعال وسيساهم بشكل كبير في التغلب على الوباء.

كما لفت عميد كلية الطب إلى أنه بعد أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع، يجب تشجيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتلقيه.

وأوضح أن المرحلة الأولى من التطعيم تشمل المقيمين في دور رعاية المسنين والأطباء وموظفي الرعاية الصحية، وفي المرحلة الثانية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض شديدة الخطورة والموظفين في البنية التحتية الحيوية، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطعيم كل السكان طوعيا.

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