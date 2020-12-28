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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: نُقدر جهود الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:07 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أشادت الصین، اليوم الإثنین، بالجھود التي تبذلھا دولة الكويت؛ لتعزیز السلام والاستقرار في منطقة الخلیج، لا سیما فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الأزمة الخلیجیة المستمرة لأكثر من 3 سنوات.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الصینیة، تشاو لي جیان، في تصریح صحفي أوردته وكالة الأنباء الكویتیة «كونا»، إن الصین تعمل دائمًا على دعم ومساندة وحدة دول مجلس التعاون الخلیجي وضمان استمرارھا.

وأضاف: «نُقدر عالیًا جھود الكویت لتعزیز السلام والاستقرار في الخلیج، خاصة المباحثات المثمرة التي قامت بھا مؤخرًا، ضمن إطار جھود الوساطة الرامیة لإنھاء الأزمة الخلیجیة».

وأكد «تشاو» أن «حل الخلاف الخلیجي یكون من خلال عقد وإجراء محادثات ومشاورات مبكرة»، مشیدًا في الوقت ذاته بما أبداه جمیع الأطراف المعنیة من حرص وتأكید على التضامن الخلیجي والعربي وعلى التوصل إلى اتفاق حل للأزمة الخلیجیة.

وفي الخامس من يونيو 2017، أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، حددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.

وشهد الخلاف الخليجي، المستمر لأكثر من ثلاثة أعوام، تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي، عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات صحفية سابقة: "نتعاون بشكل كامل مع شركائنا فيما يتعلق بهذه العملية، ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفًا أن جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي.

كما أكد الوزير السعودي عزم بلاده على إنهاء الأزمة الخليجية الناشبة منذ سنوات، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف الأزمة قريبًا.

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