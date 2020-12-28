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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

8 حالات تعاف من كورونا تغادر مستشفى العديسات بالأقصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:46 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الإثنين، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، عن خروج 8 حالات «كورونا» جديدة، بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، أن المستشفى سجل 8 حالات تعاف وخروج لحالات «كورونا» خلال يومين، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس «كورونا» 96 حالة تعاف منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحًا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن الزحام المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

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