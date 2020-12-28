وزيرة صحة أيسلندا: آمل رؤية الابتسامات وراء الأقنعة الواقية

تسلمت أيسلندا، اليوم الإثنين، أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، قبل يوم من بدء حملات التطعيمالمقررة.وتم نقل جرعات اللقاح وعددها حوالي عشرة آلاف، التي أنتجتها شركتا "بيونتيك" و"فايزر" من أمستردام.ومن المقرر أن يكون موظفو الصحة في الخطوط الأمامية والأشخاص في دور الرعاية ودور المسنين أول من سيتم تطعيمهم.وقالت وزيرة الصحة، سفانديس سفافارسدوتير في مؤتمر صحفي "اليوم، يوم الأخبار السارة، هناك الكثير من الدروس التي يمكن تعلمها من جائحة كوفيد، لكن الأهم هو أننا أقوى معا".