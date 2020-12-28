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حوادث

إخلاء سبيل 5 في خطف فتاة الأزهر بأسيوط

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:51 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
حسام محفوظ
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قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وإلغاء التدابير الاحترازية بشأنهم.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

تعود الواقعة إلى مارس 2018، حين تظاهر عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط للكشف عن زميلة لهم ادّعوا أنه تم اختطافها، إلا أن الجامعة أكدت أن الأمر غير صحيح.

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