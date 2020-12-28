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د. محمد الباز
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محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يشدد على تنفيذ تكليفات الرئيس بحصر الثروة الحيوانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:37 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، شدد خلاله على ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وأيضا منظومة الري الحديث.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات للتواصل مع المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة مراكز تجميع الألبان والتنسيق مع البنوك الممولة للمنظومة، كذلك التواصل مع المزارعين وتحفيزهم على الاشتراك في منظومة الري الحديث بالإضافة إلى استكمال حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتحديث البيانات من خلال الرقم القومي وتقنية الـGPS على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع.

جدير بالذكر أنه تم حصر حوالي 34 ألف مزرعة دواجن و7 مليون رأس ماشية و826 مركز تجميع ألبان، كما أن إنتاج مصر من الدواجن 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة و5.5 مليون طن ألبان.

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