«صناعة النواب»: «التجلى الأعظم» سيحرك عجلة السياحة الدينية بمصر

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالبدء في مشروع "التجلي الأعظم" بسيناء، حيث اطلع على المخطط التنفيذي للمشروع بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، ووجه بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كل الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحي الديني في مصر.وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن تلك التوجيهات تعتبر دافع قوي لعجلة السياحة الدينية في مصر، حيث إن هذا المشروع سوف يهدف لتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، كما أنه سيكون عامل جذب لعدد هائل من الزوار في محيط مدينة سانت كاترين.وفي السياق ذاته، أشاد عضو مجلس النواب بالمقترح الذي أطلقته وزارة الإسكان بتدشين موقع إلكتروني باللغات المختلفة، لاستقبال آراء ومقترحات التطوير، من مختلف البلدان فى العالم، من أجل المشاركة بأفكار ومقترحات فى تطوير هذا المكان الفريد من نوعه، الذى تجلى فيه المولى عز وجل.واختتم عامر بيانه بأن تلك الخطوة التي اتخذها الرئيس بالتعاون مع الحكومة سوف تعيد الحياة مرة أخرى إلى السياحة الدينية لمصر بشكل عام ولمنطقة سيناء بشكل خاص، ما سيعود بالنفع على الدولة المصرية من كل الاتجاهات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.