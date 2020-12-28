إصابة 5 فى حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة بالفيوم

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وتوك توك بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقي إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق القاهرة أسيوط الغربي وانتقلت 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبينت إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الفيوم العام لعمل الإسعافات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.