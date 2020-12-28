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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 فى حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة بالفيوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:49 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وتوك توك بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقي إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق القاهرة أسيوط الغربي وانتقلت 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبينت إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الفيوم العام لعمل الإسعافات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

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