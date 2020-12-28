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عالم

جائحة كورونا تفاقم الاضطرابات النفسية للمهاجرين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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أدى وباء "كوفيد-19" إلى تفاقم الاضطرابات النفسية التي لوحظت لدى المهاجرين الشباب بسبب رحلة الهجرة الشاقة في كثير من الأحيان، وذلك بسبب زيادة العزلة، وفق ما قالت باحثتان في علم الاجتماع في مقابلة مع وكالة "فرانس برس".

في أوروبا، غالبا ما يكون الوضع الاجتماعي والإداري للمهاجرين متفاوتا، فبعضهم أكمل دراسته والبعض الآخر لم يكملها.

ومن ناحية أخرى، يتمتع هؤلاء المهاجرون بسمة مشتركة تتمثل في كونهم صغارا في السن إذ بلغ متوسط العمر 29.2 عاما في 2019 وفقا لـ"أوروتسات"، كما أنهم في وضع محفوف بالأخطار وفق باتريسيا لونكل الأستاذة في علم الاجتماع في كلية الدراسات المتقدمة في الصحة العامة في رين (غرب فرنسا).

وتقود هذه الباحثة مع أليسيا لوفيبور، عالمة الاجتماع ومديرة الدراسات في الكلية، مشروع بحث حول صحة المهاجرين الشباب قدمتاه على موقع "ذي كونفرسيشن".

وقالت الصحة العقلية للمهاجرين، أن 38 في المئة منهم يعانون اضطرابات نفسية (اكتئاب وأفكار الانتحارية، وفقا لمركز بريمو ليفي للبحوث.

وقالت لونكل "لقد مروا بتجارب صادمة أثناء رحلة الهجرة وهم معرضون لأمراض عقلية ونفسية- جسدية".

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