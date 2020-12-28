إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في بني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خلال حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة لإزالة التعديات بقرية بني علي التابعة للمركز نجحت خلالها في إزالة حالتي تعد بالبناء على مساحة قيراط أراضي زراعية.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية واصلت حملات النظافة والرش والتطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع وقامت بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برش وتطهير عدد من المنشآت كما قامت في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة منع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد بإغلاق سنترين للدروس الخصوصية.