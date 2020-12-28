نوال الزغبي: «نودع 2020 روحة بلا رجعة»

ودعت الفنانة نوال الزغبي سنة 2020 بعد الأحداث السيئة التي شهدها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وكتبت الفنانة، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل سنة منودّع سنة لنستقبل سنة جديدة، بس هالمرة ما رح نودع 2020 روحة بلا رجعة.. على أمل 2021 تكون أحسن بكتير".وعلى الصعيد المهني، أطلقت نوال الزغبي أغنية "القوية"، التي حققت 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".