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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يجحز مليوني جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن اليوم الإثنين، عن حجز مليوني جرعة من لقاح "فايزر" تكفي 20% من اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن حسن قوله، بعد لقائه اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر"، مشيرًا إلى أخذ الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد.

وأضاف أن "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ20 % من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن لقاح "فايزر" يغطي الطفرة المستجدة، وما ثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكًا.

وشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح، مطمئنًا الجميع أنه ستكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت وزارة الصحة في لبنان قد أعلنت أمس تسجيل 1754 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 171 ألفًا و226، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1379.

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