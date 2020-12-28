أكبر مصرف تجارى فى ألمانيا يُخصص أموالًا إضافية لبرنامج الهيكلة

أعلن مصرف كومرتس بنك الألماني، اليوم الإثنين، عن تخصيص أموال إضافية لبرنامج إعادة الهيكلة.وأوضح ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، أنه جهز في الربع الختامي من 2020 مخصصات بقيمة 610 ملايين يورو لشطب بعض الوظائف، مشيرًا إلى أن هذه الأموال سيتم تخصيصها لشطب 2300 وظيفة بدوام كامل.كان البنك قد تحمل مصروفات بقيمة 200 مليون يورو في الربع الثالث؛ بسبب إغلاق فروع وعرض التقاعد المبكر للعاملين.