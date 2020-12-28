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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر: تسيير 64 رحلة بالون طائر بمطار الأقصر خلال يومين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:17 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن شركات البالون الطائر سيرت خلال اليومين الماضيين 64 رحلة نقلت عبرها 820 سائحًا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات البالون الطائر تلتزم بتطبيق كل معايير السلامة الصحية والمهنية والفنية، وفقًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني، لضمان سلامة المسافرين وأطقم البالون والعاملين بمهبط شركات البالون الطائر.

وأشار المصدر إلى أن معدلات تشغيل رحلات البالون الطائر تشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، مع عودة الموجة الثانية لفيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، والذي ألقى بظلاله على سياحة البالون الطائر المصري، رغم توافر كافة الإمكانات والتجهيزات لشركات البالون الطائر، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها.

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