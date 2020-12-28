«أهم نصائح تغذية الطيور» تدريب بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تقديم أفكار للمشروعات الصغيرة وكيفية تنفيذها وتوفير بيئة مناسبة حاضنة للأفكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع.هذا وقد عقد لليوم الثانى على التوالى دورة التدريبية حول تغذية وتربية البط المسكوفى، التى تنظمها إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة، وتحاضر بها الدكتورة هيام محمود سامى أستاذ التغذية والتغذية الأكلينيكية بكلية الطب البيطرى، حيث تناولت الدورة التجهيزات والمعدات المطلوبة لإنشاء المشروع وكيفية تقديم تغذية متوازنة تحتوى على جميع العناصر الغذائية المطلوبة بما لا يؤثر على عملية الإنتاج، فهى تمثل ٦٠ إلى ٨٠ % من تكلفة الإنتاج لتعظيم العائد النهائى للمشروع.أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وحضر التدريب العاملين بإدارة التغذية بالجامعة، وحده تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.