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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التزوير» يقود مساعد رئيس حى بولاق أبوالعلا وموظف للسجن 5 سنوات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:28 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، اليوم الإثنين، بمعاقبة مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا، وموظف في إدارة التسكين بالحي، بالسجن 5 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية.

وأحالت نيابة وسط القاهرة، المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهما حال كونهما من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا تزويرا فى محررات رسمية هى قسائم توريد المبالغ النقدية لدى خزينة حى بولاق أبو العلا، تلك التي حصلها المتهمين بغرض التسكين.

وأضافت النيابة العامة، في أمر الإحالة، أن المتهمين، استوليا على 25 ألف جنيه من المجنى عليهم، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية، كان من شأنها إيهام المجنى عليهم، بوجود واقعة مزورة تمثلت فى أن حى بولاق أبو العلا، طرح وحدات سكنية للتمليك لكل قاطنى محافظة القاهرة، فتقدم العديد من المواطنين لحجز تلك الوحدات، وأن المبالغ التى سبق ذكرها هى مقدمات لحجز تلك الوحدات.

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