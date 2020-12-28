موسكو تستدعى سفير بلغاريا على خلفية طرد دبلوماسى روسى

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، سفير بلغاريا في موسكو، أتاناس كرستين، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من العاصمة البلغارية صوفيا.وأفادت وساسل إعلام روسية بأن السفير البلغاري، زار في وقت سابق من اليوم مبنى الخارجية الواقع في ساحة سمولينسكايا، حيث استمرت محادثته في وزارة الخارجية الروسية أقل من نصف ساعة، امتنع عقبها السفير عن التعليق.وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام البلغاري إن بلاده تشتبه بجمع مواطن روسي يتمتع بوضع دبلوماسي لمعلومات عسكرية.وفي المقابل، ذكرت السفارة الروسية في صوفيا أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 18 ديسمبر أن الملحق العسكري والجوي والبحري في السفارة غير مرغوب به، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.