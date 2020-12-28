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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسطول الشمال الروسي يرسل طائرة إنقاذ لمنطقة غرق سفينة صيد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:38 م
سفينة صيد
سفينة صيد
ا ش ا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول الشمال الروسي أرسل طائرة إنقاذ إلى منطقة عملية البحث في بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا".

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن طائرة مضادة للغواصات من طراز "إيل- 38"، تابعة لسلاح الطيران البحري للأسطول الشمالي، أقلعت إلى منطقة بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا" صباح اليوم، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل معدات إنقاذ مخصصة لهذا الغرض.

يُذكر أن استخدام الطيران في هذه المنطقة معقد بسبب ساعات النهار القصيرة والظروف الجوية غير المواتية، حيث يصل ارتفاع الأمواج في موقع الحادثة إلى أربعة أمتار، وتصل درجة حرارة الجو إلى 20 درجة تحت الصفر.

وكانت معلومات عن حادثة غرق السفينة "أونيجا" قد وصلت إلى ميناء "مورمانسك الرئيسي" في بحر بارنتس في شمال روسيا صباح اليوم الإثنين، حيث أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة وعلى متنها 19 صيادا، وتفيد آخر المعلومات بإنقاذ اثنين من الصيادين ومصرع الـ17 الآخرين.

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